Evlatları miras için mi öldürdü? Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı... Kardeşleri Tuğberk ve Tuğyan'dan şikayetçi oldu

Güllü'nün ölümü sonrası çocukları Tuğberk ve Tuğyan Gülter’in annelerinin BES'teki parasını çekmek için başvuru yaptığı iddia edildi. Şarkıcının kardeşleri tarafından gelen miras şikayeti cinayet soruşturmasına eklendi. Öte yandan 50 bankaya yazılan yazı sonucu Güllü'nün mal varlığı da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 17:23

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mal varlığı tespitine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapıldı.

Ekim ayından itibaren 50'nin üzerinde banka ve ilgili kuruluşlardan şu ana kadar alınan cevaplara göre, Tut'un Çınarcık'taki ev dışında bir mal varlığının bulunmadığı, bazı bankalarda 250 lira ila 850 lira arasında değişen miktarlarda parasının olduğu tespit edildi.

Tut'un veraset ilamının 6 Ekim 2025'te alındığı, bunun öncesinde mirasçılarının herhangi bir işlem yapmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Bu arada, Tut'un kardeşlerinin avukatları aracılığıyla Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter'den annelerini mirası için öldürmüş olabilecekleri iddiasıyla şikayetçi oldukları öğrenildi.

