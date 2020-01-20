HSK Birinci Dairesi, eski korgeneral Metin İyidil'in darbe girişimi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatine ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında resen inceleme başlatmış, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Başkanı Gül Çorum'a, Daire üyeleri Tural Eskişehir'e, Karakoç ve Akdere Konya'ya tayin edilmişti.



FETÖ'cü Metin İyidil'i adeta koruyan ve kaçmasına yardım edecek bir karara imza atan hakim Hulusi Gül'ün sadece tayin edilmekte yetinilmesi tepkilere yol açtı. Öyle ki Gül'ün hakkında birçok FETÖ dosyası mevcut.





HSK'YA FETÖ'DEN ŞİKAYET EDİLDİ!

Tepkilere neden olan kararın altında imzası bulunan Gül hakkında, daha önce HSK'ya şikayet dilekçesi sunulduğu öğrenildi. Eski askeri savcı Mehmet Çelik tarafından sunulan şikayet dilekçesinde Gül'ün FETÖ'cü olduğu savunuldu. Çelik, askeri savcı olarak görev yaptığı 2008 yılında FETÖ soruşturması başlattığını, bunun üzerine örgütün kendisini hedef aldığı ve mesnetsiz iddialarla hakkında davalar açıldığı belirtti.





RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK

O dönem sivil yargıya gönderilen tüm davalardan beraat ettiğini ancak "Resmi evrakta sahteciliğe azmettirme" suçundan açılan davanın sivil bir suç olmasına rağmen Askeri Yargıtay'da kaldığını ve FETÖ'cü üyelerin görev yaptığı daire tarafından yargılandığı aktaran Çelik, "Bu heyetten kurtulmak için tek şansım dosyanın sivil yargıya gitmesiydi. Bu nedenle kumpastan kurtulmak amacıyla emeklilik hakkımı kazanmamış olmama rağmen istifa ettim. Ancak görevsizlik kararı yerine yargılamaya devam edilerek mahkumiyet kararı verildi" dedi.

GÜL DE O HEYETTEYDİ

Kararın daha sonra Askeri Yargıtay Daireler Kuruluna geldiğini ve bu Kurula da Hulusi Gül ile Aslan Duru'nun atandığını söyleyen Çelik, "Mahkumiyet oy çokluğu ile onandı. Bu karara karşı başvurum üzerine Anayasa Mahkemesince oy birliğiyle hak ihlali kararı verildi. Yargıtay'da yeniden yapılan yargılama neticesinde beraat ettim" dedi.

FETÖ KUMPASININ ANA AKTÖRLERİ ARASINDA

Çelik, HSK'ya sunduğu şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "O tarihte her şey çok açık ve saflar netti. Hulusi Gül o zaman binbaşıydı ve tereddütsüz FETÖ grubundaydı. Tanık olarak verdiği ifadesinde de anlaşılacağı üzerine tüm hayatını FETÖ'cülerle geçirmiştir. Bu itibarla bana yapılan inkar edilmez ve saklanamaz FETÖ kumpasının ana aktörleri olan Hulusi Gül, Özcan Ersayın, Aslan Duru ve İlker Uçlu'nun FETÖ üyeliği ve bana karşı işledikleri memuriyet görevini kötüye kullanma ve sair suçlardan yargılanmaları için haklarında soruşturma kararı verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum."

ADI SIKIYÖNETİM LİSTELERİNDE

15 Temmuz gecesi Bursa'da darbenin başarılı olması durumunda kurulacak "Sıkıyönetim Komutanlıkları"na atanacak ve darbe sonrası kurulacak askeri mahkemeleri yönetecek isimlerin listesi bulundu. Independent Türkçe'nin haberine göre, güvenlik güçleri açısından darbe girişimini akamete uğratan "en önemli ilk delil" olarak kabul edilen bu listelerde bu gün yargıdaki tartışmaların odak noktası haline gelen Hulusi Gül'ün de ismi vardı.





AKRABASINDAN "GÜL FETÖ'CÜ" E-POSTASI

Oda TV, 2015 yılında Genelkurmay Özel Kalem'e bir e-posta geldiğini yazdı. Bu e-postada Hulusi Gül'ün akrabası olduğunu iddia ettiği "gerçek veya sahte" bir isim, Gül'ün FETÖ üyesi olduğunu iddia ettiğini yazdı.

İddiaya göre e-postada "Yargıtay'a seçilmesinde de hep abilerinin yardımı ve etkisi oldu. Yargıtay'a seçildikten sonra ise kendisine kolay kolay zarar verilemeyeceğini düşünerek, daha rahat yaşamaya başladı. Çocuklarının ikisini de kreşten itibaren Ankara Sincan'daki paralel koleje gönderdi. Bu konuları kendisiyle birkaç defa görüşmeme rağmen hala çocuklarını almamıştır" deniliyordu.







ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Başkan Erdoğan, İstinaf Mahkemesi tarafından Metin İyidil hakkında verilen beraat kararına da çok sert tepki göstererek, "Kararı veren kişi veya kişilerin de FETO'cu olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor. Ne gibi oyunlar olabileceğini de arkasında tabi gösteriyor. Hak sonunda er veya geç yerini buluyor. Düşünün müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyi tahliyesini verme gibi bir yola gidiyorlar.







Böyle bir adımı nasıl atabiliyor bir mahkeme? Bu anlaşılabilir bir şey değil. Sağ olsun Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız adımlarını attılar ve operasyonla da yakaladılar, tekrar cezai müeyyide uygulanmaya başladı. Malum içeride şuan.." demişti.



İŞTE SKANDAL KARARI VEREN İSİMLER

Hulusi GÜL - 20. Ceza Dairesi Başkanı

Üyeler:

Bülent CAN

Derda GÖKMEN

İsa KARAKOÇ

Hakan TURAL

Alaadtin AKDERE