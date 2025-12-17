Fırtına’nın tadı yok! Trabzonspor - Alanyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU

PODCAST CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Papara Park'ta devam etti. Trabzonspor, evinde Alanyaspor'u ağırladı. Bordo amvililer, rakibine 1-0 yenilerek grup aşamasına puansız başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi :17 Aralık 2025 , 19:28 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2025 , 22:57
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 1-0 yenildi.

Bordo mavililer, 17'inci dakikada Güven Yalçın'ın golüyle geriye düştü. Fatih Tekke'nin öğrencileri, kalan sürede skoru değiştiremedi.

Fırtına, ilk maçında puan almayı başaramadı. İkinci haftada ise İstanbulspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

Kaleci Onuralp Çevikkan, kurtarışlarıyla takımını ayakta tutmayı başardı ve kendisine güvenenleri mahcup etmedi.

GOL

GOL: TRABZONSPOR 0 - 1 ALANYASPOR | GÜVEN YALÇIN

GOL: Trabzonspor 0 - 1 Alanyaspor | Güven Yalçın

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Efecan Karaca'nın ortasında ceza sahası içinde bulunan Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

42'nci dakikada Bouchouari'nin ortasında ceza sahası içindeki Sikan topu Augusto'nun önüne indirdi. Augusto'nun vuruşunu kaleci Victor kurtardı.

45'inci dakikada Güven Yalçın'In pasında topla buluşan Ogundu'nun şutunu kaleci Onuralp Çevikkan kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

53'üncü dakikada Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Sikan'ın şutu direkten döndü.

63'üncü dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

65'inci dakikada Ogundu pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hwang'ın şutunu kaleci Onuralp Çevikkan kurtardı.

75'inci dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Victor kurtardı.

78'inci dakikada Pina'nın ortasından topla buluşan Sikan'ın kafa vuruşunu kaleci Victor kurtardı.

83'üncü dakikada Augusto'nun pasında topla buluşan Muçi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muçi'nin şutunu kaleci Victor kurtardı.

90+4'üncü dakikada Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topla Batagov buluştu. Batagov'un şutunu savunma çizgiden çıkardı.

90+5'inci dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Victor kornere çeldi.

Karşılaşma konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

