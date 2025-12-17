Fırtına’nın tadı yok! Trabzonspor - Alanyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 1-0 yenildi.
Bordo mavililer, 17'inci dakikada Güven Yalçın'ın golüyle geriye düştü. Fatih Tekke'nin öğrencileri, kalan sürede skoru değiştiremedi.
Fırtına, ilk maçında puan almayı başaramadı. İkinci haftada ise İstanbulspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Karagümrük'ü ağırlayacak.
Kaleci Onuralp Çevikkan, kurtarışlarıyla takımını ayakta tutmayı başardı ve kendisine güvenenleri mahcup etmedi.
Wagner Pina (DHA)
GOL
GOL: TRABZONSPOR 0 - 1 ALANYASPOR | GÜVEN YALÇIN
Cihan Çanak (DHA)
MAÇTAN DAKİKALAR
17'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Efecan Karaca'nın ortasında ceza sahası içinde bulunan Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
42'nci dakikada Bouchouari'nin ortasında ceza sahası içindeki Sikan topu Augusto'nun önüne indirdi. Augusto'nun vuruşunu kaleci Victor kurtardı.
45'inci dakikada Güven Yalçın'In pasında topla buluşan Ogundu'nun şutunu kaleci Onuralp Çevikkan kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
53'üncü dakikada Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Sikan'ın şutu direkten döndü.
63'üncü dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.
65'inci dakikada Ogundu pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hwang'ın şutunu kaleci Onuralp Çevikkan kurtardı.
75'inci dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Victor kurtardı.
78'inci dakikada Pina'nın ortasından topla buluşan Sikan'ın kafa vuruşunu kaleci Victor kurtardı.
83'üncü dakikada Augusto'nun pasında topla buluşan Muçi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muçi'nin şutunu kaleci Victor kurtardı.
90+4'üncü dakikada Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topla Batagov buluştu. Batagov'un şutunu savunma çizgiden çıkardı.
90+5'inci dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Victor kornere çeldi.
Karşılaşma konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.