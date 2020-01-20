Son dakika: Metin İyidil’in tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi

Ankara'da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edilmesi ardından savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, tekrar tutuklanmıştı.İyidil hakkında verilen beraat kararı büyük tepki çekmişti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ, TUTUKLULUĞU KESİNLEŞTİ

İyidil'in yeniden tutuklanmasına yapılan itiraz da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Daire tarafından reddedildi. Bu karar ile İyidil'in yeniden tutuklanmasına ilişkin karar kesinleşmiş oldu.

ERDOĞAN BERAAT KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Konuyla ilgili olarak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım. (Metin İyidil hakkındaki beraat kararı) Bir gerçek var ki, hak sonunda er veya geç yerini buluyor. Müebbete mahkum olmuş bir kişiyi, beraat ettirme veya tahliyesini verme gibi bir yola mahkeme nasıl gidebiliyor? Bu anlaşılır bir şey değil. Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız bu noktada adımlarını attılar, en kısa zamanda operasyonla da yakaladılar. Tekrar cezai müeyyide uygulanmaya başladı." açıklamasını yapmıştı.

