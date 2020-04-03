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sokağa çıkma yasağı var mı? ?

sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı dışarı çıkma yasağı için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Özellikle İstanbul’da sokağa çıkma konusunda yeni tedbirlerin hayata geçmesi bekleniyor. Belirli yaş gruplarına sokağa çıkma sınırlandırılması alınması beklenen tedbirlerden birisi. Daha sıkı izolasyon için 18 yaş altına sınırlandırma gündeme geldi. Peki, var mı? ? İşte detaylar…

  • Güncel
  • 03.04.2020 13:11
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 13:11
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18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı dışarı çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'da daha sıkı izolasyon için metrobüs, metro ve otobüs seferlerinin artırılması ve belirli yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı kararı gelmesi bekleniyor. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı dışarı çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'da yayılmanın önlenmesi için 65 yaş ve üstü olan sokağa çıkma yasağı yaşının 60 çekilmesi planlanıyor. Virüs kaptığı halde hastalık belirtileri göstermeyen 18 yaş altı grup için de yeni bir düzenleme kapıda.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye'de Kovid-19 tespit edilen vakaların yüzde 60'ının İstanbul'da bulunması nedeniyle Bilim Kurulu'nun da önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı bir dizi önlemi daha devreye sokmaya hazırlanıyor.

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