18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı dışarı çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'da daha sıkı izolasyon için metrobüs, metro ve otobüs seferlerinin artırılması ve belirli yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı kararı gelmesi bekleniyor. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı dışarı çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'da yayılmanın önlenmesi için 65 yaş ve üstü olan sokağa çıkma yasağı yaşının 60 çekilmesi planlanıyor. Virüs kaptığı halde hastalık belirtileri göstermeyen 18 yaş altı grup için de yeni bir düzenleme kapıda.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye'de Kovid-19 tespit edilen vakaların yüzde 60'ının İstanbul'da bulunması nedeniyle Bilim Kurulu'nun da önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı bir dizi önlemi daha devreye sokmaya hazırlanıyor.