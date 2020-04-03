60 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 60 yaşa yasak geldi mi? Koronavirüsle mücadelede yeni önlemlerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Alınması beklenen tedbirlerden birisi de 65 yaş olarak belirlenen sokağa çıkma sınırlandırılmasının 60 yaşa düşürülmesi. Salgın tehlikesinde yaş sınırının 60'a gerilediği gözlemlenmişti. Yeni tedbirler arasında özellikle İstanbul kaynaklı önlemler alınması gündemde. Peki, 60 yaş sokağa çıkma yasağı var mı?

Hürriyet'in haberine göre; hükümette yapılan seri toplantıların sonuncusunda, özellikle İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek için yeni kararlar alınması masaya yatırıldı.

Toplantıda, İstanbul'da alınan önlemlerin sonuçları da değerlendirildi. Özel araçların tamamen yasaklanmasının yakında uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Bu yasağın birkaç gün içerisinde başlayabileceği ifade edildi.