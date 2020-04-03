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a yasak geldi mi? sokağa çıkma yasağı var mı? Yaş sınırı kaç oldu?

a yasak geldi mi? sokağa çıkma yasağı var mı? İlk olarak 65 yaş üstüne sokağa çıkma sınırlandırılmaları getirilirken, bu sınırın 60 yaşa çekilmesi gündeme geldi. Hastalığın etkilediği yaş sınırının 60’a düşmesi nedeniyle var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Virüsle mücadelede yeni önlemlerin uygulamaya geçirilmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı bölgedeki bütün valilere tedbirlerin daha sıkı uygulanması konusunda talimat vermişti. Bunun üzerine, bölge illerinde, her ile özgü yeni sınırlamalar devreye sokuldu. İşte, 60 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren gelişmeler!

  • Güncel
  • 03.04.2020 12:43
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 12:43
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60 yaşa yasak geldi mi? 60 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

60 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 60 yaşa yasak geldi mi? Koronavirüsle mücadelede yeni önlemlerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Alınması beklenen tedbirlerden birisi de 65 yaş olarak belirlenen sokağa çıkma sınırlandırılmasının 60 yaşa düşürülmesi. Salgın tehlikesinde yaş sınırının 60'a gerilediği gözlemlenmişti. Yeni tedbirler arasında özellikle İstanbul kaynaklı önlemler alınması gündemde. Peki, 60 yaş sokağa çıkma yasağı var mı?

Hürriyet'in haberine göre; hükümette yapılan seri toplantıların sonuncusunda, özellikle İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek için yeni kararlar alınması masaya yatırıldı.

Toplantıda, İstanbul'da alınan önlemlerin sonuçları da değerlendirildi. Özel araçların tamamen yasaklanmasının yakında uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Bu yasağın birkaç gün içerisinde başlayabileceği ifade edildi.

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