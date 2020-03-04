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Yalova’ya yeni başkan seçimi

Yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine yeni başkan seçilecek. 31 meclis üyesinin bulunduğu Yalova Belediyesi'nde 15'i AK Parti, 2'si MHP, 14'ü ise CHP'den seçilmişti.

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Yalova’ya yeni başkan seçimi
Yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine yeni başkan seçilecek. 31 meclis üyesinin bulunduğu Yalova Belediyesi'nde 15'i AK Parti, 2'si MHP, 14'ü ise CHP'den seçilmişti.

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