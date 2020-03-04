4 Mart İdlib son dakika şehit olan askerler rütbeleri nedir? Suriye İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri

Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatta şu ana kadar 3 bin 138 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İdlib'te şehit olan askerlerimizin isimleri, rütbeleri ve memleketleri belli olmaya başladı. İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri hakkındaki son haberler takvim.com.tr'de. Harekâtın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3 bin 138 rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir.

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