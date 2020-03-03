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'de flaş iddia! Serakib'de mi?

Katil Esad’ın kalleş saldırısı sonrası ’nın ’e başlattığı harekat başarıyla devam ediyor. Rejim güçlerinin Türk sunun yaylım ateşinden korunmak için ambulansları kullandığı ortaya çıktı. TSK rejim güçlerine SİHA’larla göz açtırmazken İdlib’in kapısı olarak billinen M4 ile M5 otoyollarının bulunduğu Serakib’e polis birliklerinin sevk edildiği iddiası ortaya atıldı.

  • Güncel
  • 03.03.2020 09:34
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 09:41
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Muhalifler, İdlib'in güneyindeki stratejik Cebel Zaviye bölgesini kontrol altına aldı. Suriye rejimi ise İdlib'e açılan kapı Serakib'i almak için saldırılarını yeniden yoğunlaştırdı.

Rejim kaynakları, Serakib şehir merkezinde kontrol sağladıklarını ileri sürerken, çatışmaların yoğun şekildiği sürdüğü belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib ve Halep bölgesinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı genişleyerek sürüyor. TSK'nın rejim hedeflerine nokta operasyonlar yapması, muhaliflerin ilerleyişini hızlandırdı. İdlib'in güneyindeki Zaviya Dağı'nda 20 yerleşim birimi, muhaliflerin denetimine geçti.

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