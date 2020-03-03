Muhalifler, İdlib'in güneyindeki stratejik Cebel Zaviye bölgesini kontrol altına aldı. Suriye rejimi ise İdlib'e açılan kapı Serakib'i almak için saldırılarını yeniden yoğunlaştırdı.
Rejim kaynakları, Serakib şehir merkezinde kontrol sağladıklarını ileri sürerken, çatışmaların yoğun şekildiği sürdüğü belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib ve Halep bölgesinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı genişleyerek sürüyor. TSK'nın rejim hedeflerine nokta operasyonlar yapması, muhaliflerin ilerleyişini hızlandırdı. İdlib'in güneyindeki Zaviya Dağı'nda 20 yerleşim birimi, muhaliflerin denetimine geçti.
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