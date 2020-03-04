Bahar Kalkanı, 27 Şubat'ta başladı. Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) da eş zamanlı havalandı. İdlib semalarında yan yana sıralandı.
Ankara ve Hatay'dan komuta edilen SİHA "Sürü"sü, filo halinde füzeleri fırlattı. Müthiş bombardıman dünyayı şoka uğrattı.
SİLİNDİR GİBİ GEÇTİK
BİR İHA, 6 tank, 5 obüs, 2 hava savunma füze sistemi enkaza çevrildi.
BİRÇOK askeri üs tahrip edildi.
SON 24 saatte Esad'ın ordusundan etkisiz hale getirilen asker sayısı da 327'ye yükseldi.
Bayraktar TB2'lerden oluşan SİHA sürüsü, TSK'nın elektronik harp sistemlerince desteklendi. Rusya'nın kurduğu hava savunma sistemini de delip geçti.
ALBATROS'U DÜŞÜRDÜK
Bahar Kalkanı'nda dün rejime ait L-39 (Albatros) tipi bir uçak düşürüldü.
REJİM ARTIK KALAMAZ
ABD'nin BM Temsilcisi Craft, Hatay'dan ilan etti: Artık yeter. Rejim çok uzun süredir saldırıyor. Esad artık varlığını sürdüremez.
NOTLAR
TBMM, İdlib operasyonunu kapalı oturumda ele aldı.
MÜLTECİLERİN arasına karışan 9 PKK ve FETÖ üyesi sınırda yakalandı.
AP ESKİ TÜRKİYE RAPORTÖRÜ KATİ PİRİ: AB, Türkiye'ye verdiği sözü tutmadı.
İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI RAAB: Türkiye'yi destekliyoruz.
AVUSTURYA: Ankara ile göç anlaşmasını uzatalım.
SAHADA MASADA GÜÇLÜYÜZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'nın gündemi İdlib'deki hain saldırı ve mültecilerin sınırlara akını oldu. Erdoğan'ın toplantıda kurmaylarına "Mesele para meselesi değil. Güvenli bölge oluşturulması gerekiyor. Dediklerimizi yapsalardı bu kadar büyük göç olmayacaktı. Bu kadar yükü de kaldırmayacaktık. Türkiye bu kadar para harcamayacaktı. Biz bugüne kadar sözümüzü tuttuk. Bizim kapıları açacağımıza inanmadılar. Şimdi telefon üstüne telefon ediyorlar. Biz hiçbir mülteciyi zorla göndermiyoruz" dediği ifade edildi. Erdoğan, sahada ve masada Türkiye'nin çok güçlü olduğunu söyledi.
HATAY UYARISI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. "İdlib'den geri çekilirsek elinde sonunda Hatay'dan olmamız kaçınılmazdır. Böyle olursa Suriye'deki kaosun Anadolu'ya ithali de mukadderdir. Hatay on yıllardır Suriye haritalarında açıkça gösterilmiştir. Şimdi 'Çalınan şehir Hatay' diye haberler yapılmaktadır" dedi.
AKINCI DARBESİ
Türkiye, İdlib'de şehit edilen 36 kahramanın intikamını misliyle alıyor. Esad rejimine ait 2 adet S-24 savaş uçağı, SİHA'larca düşürülmüştü. Eli kanlı rejim askerleri, dün de İdlib'de sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Ama kısa süre sonra, karşılığını aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" açıklamasını yaptı. L-39 uçağının Adana İncirlik'ten havalanan Akıncılar Filoya ait F-16'lar tarafından vurulduğu öğrenildi. Operasyonlarda 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildi. 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi.
ESAD'IN SONU GELDİ
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Hatay sınırında incelemelerde bulundu. Kelly Craft, "Esad rejiminin çok uzun süredir devam eden saldırıları var. Esad rejimi artık varlığını sürdüremez" dedi. Jeffrey ise "Şu tepelerin üzerinde Türk ordusu bir insanlık felaketini engellemek için savaşıyor. Biz destek olmak için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
Jeffrey, Suriye sınırında Beyaz Baretliler'le görüştü.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft, Esad'ın suyunun ısındığını söyledi.
Ankara ve Hatay'dan komuta edilen SİHA "Sürü"sü, filo halinde füzeleri fırlattı. Müthiş bombardıman dünyayı şoka uğrattı.
SİLİNDİR GİBİ GEÇTİK
BİR İHA, 6 tank, 5 obüs, 2 hava savunma füze sistemi enkaza çevrildi.
BİRÇOK askeri üs tahrip edildi.
SON 24 saatte Esad'ın ordusundan etkisiz hale getirilen asker sayısı da 327'ye yükseldi.
Bayraktar TB2'lerden oluşan SİHA sürüsü, TSK'nın elektronik harp sistemlerince desteklendi. Rusya'nın kurduğu hava savunma sistemini de delip geçti.
ALBATROS'U DÜŞÜRDÜK
Bahar Kalkanı'nda dün rejime ait L-39 (Albatros) tipi bir uçak düşürüldü.
REJİM ARTIK KALAMAZ
ABD'nin BM Temsilcisi Craft, Hatay'dan ilan etti: Artık yeter. Rejim çok uzun süredir saldırıyor. Esad artık varlığını sürdüremez.
NOTLAR
TBMM, İdlib operasyonunu kapalı oturumda ele aldı.
MÜLTECİLERİN arasına karışan 9 PKK ve FETÖ üyesi sınırda yakalandı.
AP ESKİ TÜRKİYE RAPORTÖRÜ KATİ PİRİ: AB, Türkiye'ye verdiği sözü tutmadı.
İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI RAAB: Türkiye'yi destekliyoruz.
AVUSTURYA: Ankara ile göç anlaşmasını uzatalım.
SAHADA MASADA GÜÇLÜYÜZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'nın gündemi İdlib'deki hain saldırı ve mültecilerin sınırlara akını oldu. Erdoğan'ın toplantıda kurmaylarına "Mesele para meselesi değil. Güvenli bölge oluşturulması gerekiyor. Dediklerimizi yapsalardı bu kadar büyük göç olmayacaktı. Bu kadar yükü de kaldırmayacaktık. Türkiye bu kadar para harcamayacaktı. Biz bugüne kadar sözümüzü tuttuk. Bizim kapıları açacağımıza inanmadılar. Şimdi telefon üstüne telefon ediyorlar. Biz hiçbir mülteciyi zorla göndermiyoruz" dediği ifade edildi. Erdoğan, sahada ve masada Türkiye'nin çok güçlü olduğunu söyledi.
HATAY UYARISI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. "İdlib'den geri çekilirsek elinde sonunda Hatay'dan olmamız kaçınılmazdır. Böyle olursa Suriye'deki kaosun Anadolu'ya ithali de mukadderdir. Hatay on yıllardır Suriye haritalarında açıkça gösterilmiştir. Şimdi 'Çalınan şehir Hatay' diye haberler yapılmaktadır" dedi.
AKINCI DARBESİ
Türkiye, İdlib'de şehit edilen 36 kahramanın intikamını misliyle alıyor. Esad rejimine ait 2 adet S-24 savaş uçağı, SİHA'larca düşürülmüştü. Eli kanlı rejim askerleri, dün de İdlib'de sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Ama kısa süre sonra, karşılığını aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" açıklamasını yaptı. L-39 uçağının Adana İncirlik'ten havalanan Akıncılar Filoya ait F-16'lar tarafından vurulduğu öğrenildi. Operasyonlarda 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildi. 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi.
ESAD'IN SONU GELDİ
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Hatay sınırında incelemelerde bulundu. Kelly Craft, "Esad rejiminin çok uzun süredir devam eden saldırıları var. Esad rejimi artık varlığını sürdüremez" dedi. Jeffrey ise "Şu tepelerin üzerinde Türk ordusu bir insanlık felaketini engellemek için savaşıyor. Biz destek olmak için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
Jeffrey, Suriye sınırında Beyaz Baretliler'le görüştü.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft, Esad'ın suyunun ısındığını söyledi.
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