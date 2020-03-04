Bahar Kalkanı, 27 Şubat'ta başladı. Silahlı İnsansız Hava Araçları ( SİHA ) da eş zamanlı havalandı. İdlib semalarında yan yana sıralandı.Ankara ve Hatay 'dan komuta edilen SİHA "Sürü"sü, filo halinde füzeleri fırlattı. Müthiş bombardıman dünyayı şoka uğrattı.

BİR İHA, 6 tank, 5 obüs, 2 hava savunma füze sistemi enkaza çevrildi.SON 24 saatte Esad'ın ordusundan etkisiz hale getirilen asker sayısı da 327'ye yükseldi.Bayraktar TB2'lerden oluşan SİHA sürüsü, TSK'nın elektronik harp sistemlerince desteklendi. Rusya'nın kurduğu hava savunma sistemini de delip geçti.Bahar Kalkanı'nda dün rejime ait L-39 (Albatros) tipi bir uçak düşürüldü.

ABD'nin BM Temsilcisi Craft, Hatay'dan ilan etti: Artık yeter. Rejim çok uzun süredir saldırıyor.