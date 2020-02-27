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’in sözde lideri öldürüldü

, bölgesinden bölgesine sızmaya çalışan aralarında 'in sözde liderinin de bulunduğu 7 / 'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, kahraman askerlerimiz bölgede operasyonlarına devam ettiği de duyurdu.

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Kandil’in sözde lideri öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, bölgesinden bölgesine sızmaya çalışan aralarında 'in sözde liderinin de bulunduğu 7 / 'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, kahraman askerlerimiz bölgede operasyonlarına devam ettiği de duyurdu.

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