Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan aralarında Kandil'in sözde liderinin de bulunduğu 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, kahraman askerlerimiz bölgede operasyonlarına devam ettiği de duyurdu.
Kandil’in sözde lideri öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan aralarında Kandil'in sözde liderinin de bulunduğu 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, kahraman askerlerimiz bölgede operasyonlarına devam ettiği de duyurdu.
- Güncel
- 27.02.2020
- Gazete
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