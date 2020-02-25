24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde 41 kişi hayatını kaybetti. Ara verilen eğitim, dün yeniden başladı. Ancak öğrenciler için okullarda yas vardı. Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Kalay apartmanının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Salih İnce'nin (7) eğitim gördüğü Naide Karakaya İlkokulu'nda da dün dersler başladı. Öğretmen Zuhal Munzur, öğrencisinin fotoğrafına bakarak gözyaşlarına boğuldu. Munzur, "Yavrumun sesi kulağımdan, yüzü gözümün önünden gitmiyor. Tarifsiz bir acı" dedi. Sınıf arkadaşları ise Salih'i özlediklerini aktardı.İran'da meydana gelen deprem nedeniyle Başkale'de 9 kişi hayatını kaybetti. Hak sahibi vatandaşlara kalıcı konutlar için çalışma başlatıldı. Öte yandan Van Saray'da dün 18.05'te 4.3'lük bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Turanköy Mahallesi'nde büyük paniğe yol açtı.İstanbul'da yapılan araştırmalar sonucu 7 bin 615 binanın acil yıkılması gerektiği ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem dönüşümüyle ilgili 230 milyar liralık proje yürütüldüğünü açıkladı.Öğretmen Zuhal Munzur, "Yavrum Salih'in sesi kulağımdan, yüzü gözümün önünden gitmiyor" diye ağladı.