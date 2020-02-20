Son dakika haberi... MSB: İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre,50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi. Bölgedeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. Yerel kaynaklar, TSK'nın Serakib'de rejim hedeflerine düzenlediği topçu atışlarında rejime ait 5 adet topun imha edildiğini açıkladı. 20 Şubat Suriye İdlib şehit isimleri ve memleketleri! İdlib son dakika şehit olan askerler yaralıların rütbeleri açıklandı mı?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ