21 Şubat Suriye idlip operasyonu son dakika haberleri! Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib harekatı için an meselesi ifadesini kullanmasının ardından İdlib'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. İdlib'de Esad rejiminin ele geçirdiği bölgelere TSK komandoları ve tanklarları intikale başladı. Öte yandan rejimin ilerlemesini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle atışlar yapılıyor. Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı operasyon başlatan ılımlı askeri muhalifler, Neyrab köyüne girdi. Köyde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır silahları ve zırhlı araçları komandolar ile birlikte bölgede. Sevkiyat uzmanlar tarafından eşi benzeri görülmemiş olarak yorumlanıyor.

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