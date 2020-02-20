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hızla ilerliyor! 21 Şubat operasyonu haberleri! İdlib Neyrab nerede son durum geldi

21 Şubat haberleri! Suriye'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde cephelere tanklarla intikale başladı. TSK, 'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor. Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor. nedir? Serakib ilçesi, ile 'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

  • Güncel
  • 21.02.2020 09:33
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.02.2020 09:33
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TSK harekete geçti! Suriye idlip operasyonu başladı

21 Şubat Suriye idlip operasyonu son dakika haberleri! Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib harekatı için an meselesi ifadesini kullanmasının ardından İdlib'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. İdlib'de Esad rejiminin ele geçirdiği bölgelere TSK komandoları ve tanklarları intikale başladı. Öte yandan rejimin ilerlemesini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle atışlar yapılıyor. Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı operasyon başlatan ılımlı askeri muhalifler, Neyrab köyüne girdi. Köyde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır silahları ve zırhlı araçları komandolar ile birlikte bölgede. Sevkiyat uzmanlar tarafından eşi benzeri görülmemiş olarak yorumlanıyor.

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