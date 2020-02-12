Vurgun yedi!

CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki 22 milyon liralık vurgunda soruşturma genişliyor. Muhasebe Müdürü ve çalışanı Reşat Elgin tutuklandı. Belediye Başkanı Vefa Salman'ın en güvendiği isim olan Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in gözaltına alınmasıyla birlikte belediyede yapılan tüm işlemler, ihaleler ve para alışverişleri tek tek incelenmeye başlandı.
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