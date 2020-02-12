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Vurgun yedi!

'li  Belediyesi'ndeki 22 milyon liralık vurgunda soruşturma genişliyor. Muhasebe Müdürü ve çalışanı tutuklandı. Belediye Başkanı 'ın en güvendiği isim olan Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in gözaltına alınmasıyla birlikte belediyede yapılan tüm işlemler, ihaleler ve para alışverişleri tek tek incelenmeye başlandı.

Vurgun yedi!
CHP'li Belediyesi'ndeki 22 milyon liralık vurgunda soruşturma genişliyor. Muhasebe Müdürü ve çalışanı tutuklandı. Belediye Başkanı 'ın en güvendiği isim olan Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in gözaltına alınmasıyla birlikte belediyede yapılan tüm işlemler, ihaleler ve para alışverişleri tek tek incelenmeye başlandı.

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