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  • 11.02.2020 18:33
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 18:50

'nde vurgun! ve tutuklandı

’nin kasasından 22 milyon TL’yi kaçırdığı ifade edilen ile Mali Hizmetler Müdürü tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısının üçe yükseldiği öğrenildi.

Yalova Belediyesi'nde vurgun! O isimler tutuklandı

'nin kasasından 22 milyon lirayı kaçırdığı ifade edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu ile Mali Hizmetler Müdürü tutuklandığı bildirildi.


Şenay Reyhan Kaş

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısının üçe yükseldiği öğrenildi.

DENİZLİ'DE GÖZALTINA ALINAN REŞAT ELGİN TUTUKLANDI
Reşat Elgin, 5 Şubat 2020 tarihinde öğle saatlerinde Yalova Belediyesi'nin otoparkında aracına binerek firar etmiş, 8 Şubat 2020 tarihinde 'de yakalanmıştı.


Reşat Elgin
'nın başlattığı soruşturma kapsamında; 22 milyon liranın Reşat Elgin ile Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'le birlikte belediye kasasından kaçırdığı ifade ediliyor.

ÖKTEMGİL ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alına Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Saliha Öktemgil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA, MÜTEAHHİT BEKİR BİLGİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sekreteri Bahar Taşkömür ile şoförü Buğrahan Ergün'ün dün gözaltına alınmıştı. Reşat Elgin'in usulsüz olarak sahte belgelerle para gönderdiği iddia edilen müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı.

KENAN KIRAN / SABAH

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