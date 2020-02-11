Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon lirayı kaçırdığı ifade edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ile Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş tutuklandığı bildirildi.



Şenay Reyhan Kaş

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısının üçe yükseldiği öğrenildi.

DENİZLİ'DE GÖZALTINA ALINAN REŞAT ELGİN TUTUKLANDI

Reşat Elgin, 5 Şubat 2020 tarihinde öğle saatlerinde Yalova Belediyesi'nin otoparkında aracına binerek firar etmiş, 8 Şubat 2020 tarihinde Denizli'de yakalanmıştı.



Reşat Elgin

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; 22 milyon liranın Reşat Elgin ile Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'le birlikte belediye kasasından kaçırdığı ifade ediliyor.

ÖKTEMGİL ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alına Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Saliha Öktemgil ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA, MÜTEAHHİT BEKİR BİLGİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sekreteri Bahar Taşkömür ile şoförü Buğrahan Ergün'ün dün gözaltına alınmıştı. Reşat Elgin'in usulsüz olarak sahte belgelerle para gönderdiği iddia edilen müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı.

KENAN KIRAN / SABAH