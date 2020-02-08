TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin konferanslara katılımına ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli'ye mektup gönderdi. Şentop, "Terörün yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır" diye konuştu.
- Güncel
- 08.02.2020
- Gazete
Şentop’tan AP’ye tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin konferanslara katılımına ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli'ye mektup gönderdi. Şentop, "Terörün yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır" diye konuştu.
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