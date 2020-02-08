Şentop’tan AP’ye tepki TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin konferanslara katılımına ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli'ye mektup gönderdi. Şentop, "Terörün yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır" diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin konferanslara katılımına ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli'ye mektup gönderdi. Şentop, "Terörün yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır" diye konuştu. TÜM MANŞETLER