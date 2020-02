Başkan Erdoğan Suriye rejimini uyardı: Ay sonuna kadar süre

Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Buna müsaade etmeyiz!Esed, 24 gün içinde çekilmezse gereğini yaparız. Uyarıda bulunmadan karşılık veririz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:uğradıkları alçakça saldırı sonucu şehit olan 7 askerimize ve bir sivil personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı saldırıda yaralanan 12 askerimiz ile bir sivil tercümanımıza da Rabbimden acil şifalar diliyorum.ve kararlılığımızı her seviyede, her fırsatta, her platformda belirtmemize rağmen Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Nitekim anında yaptığımız operasyonlarla 76 kişiyi orada etkisiz hale getirdik, fazlası var, azı yok.davasına sahip çıktık. La ilahe illallah, İbrahim halilullah lafzında sembolleşen kuşatıcı bir anlayışla tam 4 asır Kudüs'e hizmet eden bir ecdadın torunları olarak zaten başka türlü davranamazdık. Tarihimizin ve inancımızın gereği neyse onu yaptık, yapmayı da sürdürüyoruz. ABD yönetimi İsrail-Filistin ihtilafına dair bir plan açıkladı. Bu barış değil, işgal ve ilhak planıdır. Kudüs kırmızı çizgimizdir.anda maalesef Amerika, gerek şahsıma gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor. Daha da ileri, Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyorlar. Ne yaparsanız yapın, bunu kesinlikle başaramayacaksınız.Başbuğ'un açıklamalarına) Milletvekilleri olarak hepiniz dava açmalısınız. FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması Meclis'e saygısızlıktır. Vesayet döneminin hevesi olan bu yaklaşımın desteklenmesinin anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur. Bu öyle boru göstermeye benzemez.Başkan Erdoğan, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne katıldı.