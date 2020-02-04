Evlat nöbeti 154. gününde Evlatları, PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır'daki HDP binası önünde başlattıkları eylem, 154'üncü gününe girdi. Soğuk havaya rağmen evlatları için bekleyişlerini sürdüren annelerden Esmer Koç, "Kızım Zübeyde 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırıldı. Engelli ve hasta. Evladımı geri istiyorum" dedi.

Evlatları, PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır'daki HDP binası önünde başlattıkları eylem, 154'üncü gününe girdi. Soğuk havaya rağmen evlatları için bekleyişlerini sürdüren annelerden Esmer Koç, "Kızım Zübeyde 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırıldı. Engelli ve hasta. Evladımı geri istiyorum" dedi. TÜM MANŞETLER