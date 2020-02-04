Bugünkü
Takvim

Evlat nöbeti 154. gününde

Evlatları, PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır'daki HDP binası önünde başlattıkları eylem, 154'üncü gününe girdi. Soğuk havaya rağmen evlatları için bekleyişlerini sürdüren annelerden Esmer Koç, "Kızım Zübeyde 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırıldı. Engelli ve hasta. Evladımı geri istiyorum" dedi.

Evlat nöbeti 154. gününde
Evlatları, PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır'daki HDP binası önünde başlattıkları eylem, 154'üncü gününe girdi. Soğuk havaya rağmen evlatları için bekleyişlerini sürdüren annelerden Esmer Koç, "Kızım Zübeyde 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırıldı. Engelli ve hasta. Evladımı geri istiyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEvlat nöbeti 154. gününde
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri