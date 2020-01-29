Sismik izolatör nedir, ne demek? Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kullanılan sismik izolatör sistemi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Deprem izolatör sistemi bir diğer adıyla 'sismik yalıtım', yapının depreme karşı dayanıklılığını artırarak binada oluşabilecek zararı en aza indiriyor. Peki, sismik izolatör nedir, ne demek? Sismik izolatörlü bina güvenli mi? Deprem izolatörü ne işe yarar? İşte konu ile ilgili merak ediilenler...

SİSMİK İZOLATÖR NEDİR, NE DEMEK?

Sismik izolatör bir diğer adıyla deprem izolatörü, deprem anında binanın kontrollü bir şekilde hareket etmesini sağlar ve sarsıntının şiddetini en aza indirir. Bu sistem, deprem anında oluşan sismik yükün, binaya yıkıcı güç aktarmayarak önemli bir kısmını absorbe ediyor.

Sismik izolasyon sistemleri zemin ile yapının tabanı arasına esnek enerji sönümleyici elemanlar yerleştirerek zeminden yapıya aktarılan deprem kuvvetlerinin azaltılmasına; sismik enerji ve hareketlerini absorbe etmesine yardımcı olan araçlardır.

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