Başkan Erdoğan: Bu adama yüz vermeyin

Merkel, Suriye ve Libya 'yı görüşmek üzere İstanbul 'a geldi. Mülteciler konusunda Türkiye 'ye daha fazla destek vereceklerini söyledi.Erdoğan da darbeci Hafter'in ateşkesi imzalamadığını belirtti. Dünyaya seslendi: Onu şımarttınız. Bu adama yüz vermeyin. Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'da bir araya geldi. Libya'da yaşanan krize ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Biz Libya'da askeri bir çözümün mümkün olmadığını her fırsatta söyledik. Ulusal mutabakat hükümetine destek vermek bir tercih değil yükümlülüktür. Darbeci Hafter'in saldırıları bu şahsın uzlaşma amacında olmadığını göstermiştir. Biz her şartta Libyalı kardeşlerimizi bu zor günlerde yalnız bırakmamakta kararlıyız. Libya, savaş baronlarına terk edilemeyecek kadar önemli bir ülkedir. 500 yıllık geçmişi olan Türkiye'nin Libya'daki mazisi ve onların da daveti herhalde bu hakkı doğurur. Biz terör noktasında tanınırlığı olmayan kişiye değil, biz BMGK'nın tanıdığı Sarrac'a ve onun ordusuna böyle bir desteği veriyoruz" dedi. Almanya Başbakanı Merkel de Libya konusunda Türkiye'nin attığı adımların önemine destek verdi. Merkel, "Libya'daki kırılgan ateşkes, kalıcı barışa dönüşmeli. Hafter tarafından da olumlu adımların atılmasını bekliyoruz" dedi.Erdoğan ile Merkel'in birlikte açtığı Türk Alman Üniversitesi, iki ülkenin dostluğunu perçinleyecek. Erdoğan, "Bu okul, kısa sürede akademik işbirliğimizin lokomotiflerinden biri haline gelmiştir. 2013'te 99 olan öğrenci sayısı 2 bin 385'e ulaştı. Kapasite olarak 7 bine kadar öğrenci alabileceğiz. Üniversiteye her türlü desteği vereceğiz" dedi.Başkan Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi 'nin yeni binalarının açılış törenine katıldı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel'e Paşabahçe tarafından özel olarak üretilen sırçalı saray aynası ve zafer miğferi hediye etti. Merkel de bu özel aynaya hayran kaldı.Alamn haber ajansı DPA'ya konuşan eski Cumhurbaşkanı Gauck, mülteci sorununu değerlendirdi: Avrupa olarak zor bir durumdayız, burada Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var. Türkiye'nin bu alandaki finansal destek beklentisi de karşılanmalı.