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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 00:46

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan talimatı

'daki deprem sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan bakanların Elazığ'a gitmeleri için acil talimat verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin koca Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gidiyor.



'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem 'ten 'a birçok ilde hissedildi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelişmeleri yerinde incelemek üzere Elazığ'a gidiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ
İçişleri Bakanı Soylu bütün gelişmeleri Başkan Erdoğan'a aktardıkları ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'da gitmemiz için talimat verdi" dedi.

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