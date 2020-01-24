



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Kilis'ten Samsun'a birçok ilde hissedildi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelişmeleri yerinde incelemek üzere Elazığ'a gidiyor.





BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

İçişleri Bakanı Soylu bütün gelişmeleri Başkan Erdoğan'a aktardıkları ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'da gitmemiz için talimat verdi" dedi.