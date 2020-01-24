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  • Son Güncelleme: 24.01.2020 14:57

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Merkel arasındaki kritik görüşme

Son dakika haberi... Başkan ile Başbakanı arasındaki kritik görüşme Vahdettin Köşkü'nde başladı. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan ile Merkel arasındaki kritik görüşme

Cumhurbaşkanı ile Başbakanı 'in görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşiyor.

Erdoğan ve Merkel'in, heyetlerarası yapılacak görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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