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  • Son Güncelleme: 24.01.2020 15:04

Başkan Erdoğan cuma namazını 'nde kıldı

Son dakika haberi... Başkan , cuma namazını Üsküdar'daki 'nde kıldı. Namazın ardından cemaatle selamlaşan Erdoğan, 'ne geçti.

Erdoğan cuma namazını orada kıldı
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katılmasının ardından 'ne geçti.



Cuma namazını köşkün yerleşke girişindeki 'nde kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Güvenlik ve Kurulu Başkan Vekili İbrahim Kalın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı ve eski Gençlik ve Spor Bakanı , Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.



Namazın ardından cemaatle selamlaşan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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