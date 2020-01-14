Evlat nöbetine 68. katılım D.Bakır'da PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, 2 ailenin daha katılmasıyla sayı 68'e çıktı. Gevriye Ayhan, kızı Pelda'nın 2014'te 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirtti. Metin Açan ise oğlu Hakan'ın (26) 2012 yılında kandırılarak götürüldüğünü söyledi.

D.Bakır'da PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, 2 ailenin daha katılmasıyla sayı 68'e çıktı. Gevriye Ayhan, kızı Pelda'nın 2014'te 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirtti. Metin Açan ise oğlu Hakan'ın (26) 2012 yılında kandırılarak götürüldüğünü söyledi. TÜM MANŞETLER