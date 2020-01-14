Evlat nöbetine 68. katılım

D.Bakır'da PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, 2 ailenin daha katılmasıyla sayı 68'e çıktı. Gevriye Ayhan, kızı Pelda'nın 2014'te 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirtti. Metin Açan ise oğlu Hakan'ın (26) 2012 yılında kandırılarak götürüldüğünü söyledi.
- Güncel
- 14.01.2020
- Gazete
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