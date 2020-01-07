8 Ocak 2020 af yasası son dakika haberleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda af yasası ile ilgili aramalar hız kesmeden devam ediyor. Gözler Meclis'ten gelecek olan af haberlerine çevrildi. Af yasasında son durum AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından netleşti. Yasanın ne zaman görüşüleceğine ilişkin bilgiler veren Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "beklemeye aldık" açıklamasına da açıklık getirdi. Af, suçun hukuki neticelerini etkileyen TBMM veya belli durumlarda Cumhurbaşkanlığı tarafından tanzim edilen bir idari karar veya yasama faaliyetidir. Peki af çıkacak mı, kimleri kapsıyor?

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