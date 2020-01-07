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  • 08.01.2020 09:23
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 09:23

Af, ve çıktı mı, Meclis'e geldi mi? yasası, EYT ve 3600 ek gösterge en son gelişme!

Vatandaşlar ve çıktı mı, son durum nedir? Sorularının cevabına odaklanmış durumda. Milyonlarca kişi Yasası, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. 39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2020 Ocak ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor. İşte Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge en son gelişmeler takvim.com.tr'de

EYT, genel af yasası ve 3600 ek göstergede flaş gelişme haberimizde

Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberleri 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar tarafından sürekli olarak merak ediliyor. Gözler Meclis'ten gelecek olan af, eyt ve 3600 ek gösterge haberlerine çevrildi. Öncelikli olarak af yasasında son durum AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından netleşti. Yasanın ne zaman görüşüleceğine ilişkin bilgiler veren Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "beklemeye aldık" açıklamasına da açıklık getirdi. EYT yasasıyla ilgili ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan: ''İskandinav ülkeleri bu sistemle battı, milletimin zararına olan bu işte asla yokum'' demişti. İşte Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge en son gelişmeler takvim.com.tr'de

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HaberlerGüncel HaberleriAf, EYT ve 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge en son gelişme!
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