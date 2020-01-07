Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberleri 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar tarafından sürekli olarak merak ediliyor. Gözler Meclis'ten gelecek olan af, eyt ve 3600 ek gösterge haberlerine çevrildi. Öncelikli olarak af yasasında son durum AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının ardından netleşti. Yasanın ne zaman görüşüleceğine ilişkin bilgiler veren Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "beklemeye aldık" açıklamasına da açıklık getirdi. EYT yasasıyla ilgili ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan: ''İskandinav ülkeleri bu sistemle battı, milletimin zararına olan bu işte asla yokum'' demişti. İşte Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge en son gelişmeler takvim.com.tr'de

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