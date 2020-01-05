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Şehit , toprağa verildi

'ta görev yaparken, 3 ay önce gittiği Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli (25) memleketi 'ın Almus ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Hoşçakal oğlum
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit düşen Sözleşmeli 'ın cenazesi dün İstanbul'dan memleketi 'a yollandı. Şehidin naaşını, annesi Hayriye, babası Ali Işık, akrabaları ve vatandaşlar karşıladı. Oğlunun tabutuna sarılan anne Hayriye Işık, "Acı haberlerini böyle mi alacaktım. Seslerimi duymuyor musun? Annem, derdin yanıma gelirdin yavrum" diyerek ağladı.



ŞEHİT Berkay Işık

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