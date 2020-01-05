Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi dün İstanbul'dan memleketi Tokat'a yollandı. Şehidin naaşını, annesi Hayriye, babası Ali Işık, akrabaları ve vatandaşlar karşıladı. Oğlunun tabutuna sarılan anne Hayriye Işık, "Acı haberlerini böyle mi alacaktım. Seslerimi duymuyor musun? Annem, derdin yanıma gelirdin yavrum" diyerek ağladı.
ŞEHİT Berkay Işık
ŞEHİT Berkay Işık
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