Santral işçisine müjdeli haber Başkan Erdoğan talimat verdi. Mühürlenen termik santral işçilerinin, mağdur edilmeyeceği bildirildi. Buna göre Çelikler 5 bin 404, Konya Enerji bin 700, Bereket ise 450 çalışanını koruyacak.

Başkan Erdoğan talimat verdi. Mühürlenen termik santral işçilerinin, mağdur edilmeyeceği bildirildi. Buna göre Çelikler 5 bin 404, Konya Enerji bin 700, Bereket ise 450 çalışanını koruyacak. TÜM MANŞETLER