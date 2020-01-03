Santral işçisine müjdeli haber

Başkan Erdoğan talimat verdi. Mühürlenen termik santral işçilerinin, mağdur edilmeyeceği bildirildi. Buna göre Çelikler 5 bin 404, Konya Enerji bin 700, Bereket ise 450 çalışanını koruyacak. Başkan Erdoğan talimat verdi. Mühürlenen termik santral işçilerinin, mağdur edilmeyeceği bildirildi. Buna göre Çelikler 5 bin 404, Konya Enerji bin 700, Bereket ise 450 çalışanını koruyacak.
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