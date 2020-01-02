2020 yılına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerini oldukça merak ediyor.Haberimizde araştırma yaptık ve bu sorunun yanıtını sizler için verdik. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre üç ayların içerisinde yer alan Ramazan ayı bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek. 2020 yılı Kurban Bayramı arefesi ise 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 3 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...



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