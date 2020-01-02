Başkan Erdoğan'dan Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Şehir ve güvenlik konusu günümüzde daha çok konuşulması ve tartışılması gerekiyor.

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin keşfiyle insanlık tarihi değişti. Şehir ile insan arasındaki ilişkiyi anlatan Göbeklitepe'nin ülkemizde bulunması kadim coğrafyamızın büyüklüğünün işaretidir. Bugün nüfusun 4'te 3'ünden fazlası il ve ilçe merkezlerinde ikamet ediyor. Güvenlik konusu artık çok daha önemli.

Site kültürü bizi kültürümüz değil. Ne yazık ki site kültürü anlayışı, ülkemizde egemen olmaya başladı.



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