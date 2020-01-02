Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.01.2020 11:38
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 11:48

Başkan Erdoğan'dan Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Site kültürü bizi kültürümüz değil. Ne yazık ki site kültürü anlayışı, ülkemizde egemen olmaya başladı." dedi.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şehir ve güvenlik konusu günümüzde daha çok konuşulması ve tartışılması gerekiyor.

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin keşfiyle insanlık tarihi değişti. Şehir ile insan arasındaki ilişkiyi anlatan Göbeklitepe'nin ülkemizde bulunması kadim coğrafyamızın büyüklüğünün işaretidir. Bugün nüfusun 4'te 3'ünden fazlası il ve ilçe merkezlerinde ikamet ediyor. Güvenlik konusu artık çok daha önemli.

Site kültürü bizi kültürümüz değil. Ne yazık ki site kültürü anlayışı, ülkemizde egemen olmaya başladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda önemli açıklamalar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri