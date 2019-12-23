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  • 23.12.2019 16:43
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 16:43

Yoğun talep geldi! başvuru şartları nelerdir? e-Devlet TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ tarafından inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut projesi için başvurular 16 Aralık Pazartesi günü başladı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvurular pazartesi gününden itibaren alınmaya başlandı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "İlk 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır" ifadelerini kullandı. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte o şartlar...

TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nelerdir?

TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nelerdir? TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlar için duyurduğu 100 bin sosyal konut projesi için başvurular 15 Ocak 2020 tarihinde son bulacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte akıllara gelen sorulardan birisi de TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuru nasıl yapılır sorusu oldu. Peki, e-Devlet üzerinden TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru işlemlerine dair merak edilen detaylar...

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabilecek.

TOKİ 100 BİN KONUTUN YAPILACAĞI İL VE İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabiliyor.

TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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