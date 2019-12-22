TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları devam ediyor. Bir hafta içinde yüz binlerce vatandaş Türkiye genelinde konutlara başvurdu.

16 Aralık 2019'da başlayan TOKİ başvuruları 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. 2 artı 1 daireler için 500 TL; 3 artı 1 daireler için 1000 TL başvuru ücreti ödenecek. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Peki, TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ konutlarında taksitler ne kadar olacak? TOKİ İstanbul'da hangi bölgelerde konut yapıyor?

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