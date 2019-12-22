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  • 23.12.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:31

evleri online başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? E Devlet TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu yap!

E Devlet 100 bin sosyal konut başvurusu yap! nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? Gibi soruların cevapları sayfamızda. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türksat, 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının e-Devlet'ten yapılmasına yönelik entegrasyonu tamamladı. Başvurular 'https://www.turkiye.gov.tr/toki-konut-is-yeri-basvurusu' adresinden yapılacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, TOKİ tarafından değerlendirilecek ve başvuruya engel bir durum yoksa ödeme süreci başlatılacak. Peki TOKİ evleri online başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? E Devlet TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul başvuru yapma sayfası haberimizde

E Devlet TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul başvurusu yap!

TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları devam ediyor. Bir hafta içinde yüz binlerce vatandaş Türkiye genelinde konutlara başvurdu.
16 Aralık 2019'da başlayan TOKİ başvuruları 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. 2 artı 1 daireler için 500 TL; 3 artı 1 daireler için 1000 TL başvuru ücreti ödenecek. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Peki, TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ konutlarında taksitler ne kadar olacak? TOKİ İstanbul'da hangi bölgelerde konut yapıyor?

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