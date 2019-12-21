TOKİ Antalya konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları pazartesi günü başladı. Bu kapsamda Antalya'da yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Ayrıca Antalya'da yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ Trabzon konut başvuru şartları nelerdir? İşte projelerin yapılacağı ilçeler ve konut sayıları...

TOKİ ANTALYA SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

ANTALYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 175 75 250 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ANTALYA ALANYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 175 75 250 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ANTALYA İLİ AKSEKİ İLÇESİ 3. ETAP 150/100000 KONUT YARPUZ MAHALLESİ TOPLU KONUT PROJESİ 105 45 150 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 175 75 250 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.