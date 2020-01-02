Başkan Erdoğan'ın "Siz daha çok para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine izin veremeyiz" diyerek veto ettiği termik santral düzenlemesinde karar açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 13 termik santralden Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatıldığını belirterek, "Gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek" dedi.
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