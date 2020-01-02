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5 tamamen, biri kısmen kapandı

Başkan Erdoğan'ın "Siz daha çok para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine izin veremeyiz" diyerek veto ettiği düzenlemesinde karar açıklandı. 5 termik santral tamamen, biri kısmen kapandı.




Başkan Erdoğan'ın "Siz daha çok para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine izin veremeyiz" diyerek veto ettiği termik santral düzenlemesinde karar açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 13 den Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatıldığını belirterek, "Gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek" dedi.

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