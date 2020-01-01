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  • 01.01.2020 19:05
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 19:12

Bakan Kurum 13 le ilgili açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberine göre Bakan Murat Kurum kapatılan lerle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

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Bakan Murat Kurum kapatılan lerle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Bakan Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, incelenen 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edileceğini duyurdu.

Bakan Kurum: "Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır."


Kurum: "Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek."

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