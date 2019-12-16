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, 'yi överken yine rezil oldu!

’liler, Montrö’de çekilen videoyu -Gölbaşı diye internette pazarladı! Görüntüleri gerçek sanan üzerine atladı. Ailesi diplomat olduğu için dünyada gezmedik ülke bırakmayan Pelin Batu, babasının kemiklerini sızlattı.

'Batu'l inanç!
'nin Montrö kentindeki yılbaşı hazırlıkları "İşte Ankara- Gölbaşı" diye tanıtıldı. 'liler 'a övgüler yağdırdı.



Diplomat kızı da videoya sahip çıktı. Paylaşırken "Hayatın büyüsü" yorumunu yaptı. Sosyal medya yıkıldı.

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