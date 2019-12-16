İsviçre'nin Montrö kentindeki yılbaşı hazırlıkları "İşte Ankara- Gölbaşı" diye tanıtıldı. CHP'liler Mansur Yavaş'a övgüler yağdırdı.
Diplomat kızı Pelin Batu da videoya sahip çıktı. Paylaşırken "Hayatın büyüsü" yorumunu yaptı. Sosyal medya yıkıldı.
Diplomat kızı Pelin Batu da videoya sahip çıktı. Paylaşırken "Hayatın büyüsü" yorumunu yaptı. Sosyal medya yıkıldı.
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