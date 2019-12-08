Barış Pınarı Harekatı'nda görevlendirilen Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık personelleri harekat bölgesinde tanık oldukları duygusal anları paylaştı. Sağlık personeli Mustafa Erdem Ege, milyonları duygulandıran olayı şöyle anlattı: Saldırıda bir komutanın kolu kopmuştu. Orada çok üzülmüştük. Yaralı asker arkadaşlarımız vardı. Yaralı askerleri aldık. Askerimizin dediği tek kelime 'Lütfen parkamı yere serin, ambulansın içerisi kan olmasın.' Biz bunu duyunca donduk kaldık. Bunları yaşadık ama çok şükür Allah devletimize zeval vermesin. Ordumuz daima muzaffer olsun.
- Güncel
- 08.12.2019
- Gazete
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