Kalın, zirveyi değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, İngiltere'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu: Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz.
- Güncel
- 05.12.2019
- Gazete
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