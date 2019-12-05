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Kalın, zirveyi değerlendirdi

, Twitter hesabından, 'de gerçekleştirilen Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu: 'nin müttefiklerinden beklentisi, , ve dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz.

Kalın, zirveyi değerlendirdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, 'de gerçekleştirilen Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu: 'nin müttefiklerinden beklentisi, , ve dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz.

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