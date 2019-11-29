Kahramanları uğurladık

PKK/YPG'li teröristlerce Tel Abyad'dan düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuşlar Şevket Tekin ve Davut Armağan Keskin için dün Şanlıurfa'da tören yapıldı. Keskin, Balıkesir'de, Tekin ise Nevşehir'de ebediyete uğurlandı. Hakkari'de de dün yıldırım isabet etmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz ile Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın şehit olduğu açıklandı. Pençe Harekatı bölgesinde de bir askerimiz şehitlik mertebesine ulaştı.
- Güncel
- 29.11.2019
- Gazete
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