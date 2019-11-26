2 ton patlayıcı ele geçirildi İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından yapılan arazi aramasında PKK'ya son yılların en büyük darbesinin vurulduğunu açıkladı. Bakanlık 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını ve 2 intihar yeleğinin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından yapılan arazi aramasında PKK'ya son yılların en büyük darbesinin vurulduğunu açıkladı. Bakanlık 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını ve 2 intihar yeleğinin ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlığı, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından yapılan arazi aramasında PKK'ya son yılların en büyük darbesinin vurulduğunu açıkladı. Bakanlık 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını ve 2 intihar yeleğinin ele geçirildiğini bildirdi. TÜM MANŞETLER