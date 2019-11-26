Bugünkü
Takvim

2 ton patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından yapılan arazi aramasında PKK'ya son yılların en büyük darbesinin vurulduğunu açıkladı. Bakanlık 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını ve 2 intihar yeleğinin ele geçirildiğini bildirdi.

2 ton patlayıcı ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından yapılan arazi aramasında PKK'ya son yılların en büyük darbesinin vurulduğunu açıkladı. Bakanlık 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını ve 2 intihar yeleğinin ele geçirildiğini bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri2 ton patlayıcı ele geçirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri