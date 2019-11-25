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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 21:01

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yakalanan en büyük maddesi!

İçişleri Bakanlığı, bomba yüklü araçla kanlı eylem planında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Şırnak'ta ele geçirilen 2 ton , 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi oldu" ifadelerine yer verildi.



İçişleri Bakanlığı, bomba yüklü araçla kanlı eylem planında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Geçtiğimiz hafta Şırnak Cudi'de düzenlenen operasyonla, etkisiz hale getirilen 3 teröristin bomba yüklü araçla gerçekleştireceği kanlı eylem engellendi.Şırnak'ta 2 ton patlayıcı, 300 adet elektrikli fünye ve 700 metre infilaklı fitil ele geçirildi" denildi.

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