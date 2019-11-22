O saldırgan tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta Berrak K, 19 Kasım'da başörtülü kadın öğretmen Ş.N.E'ye kaldırımda yürüdüğü esnada yumruk atarak tepki gösterdi. Gözaltına alınan K. "Halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.
- Güncel
- 22.11.2019
- Gazete
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