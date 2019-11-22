Bugünkü
Takvim

O saldırgan tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta Berrak K, 19 Kasım'da başörtülü kadın öğretmen Ş.N.E'ye kaldırımda yürüdüğü esnada yumruk atarak tepki gösterdi. Gözaltına alınan K. "Halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.

O saldırgan tutuklandı
İstanbul Beşiktaş'ta Berrak K, 19 Kasım'da başörtülü kadın öğretmen Ş.N.E'ye kaldırımda yürüdüğü esnada yumruk atarak tepki gösterdi. Gözaltına alınan K. "Halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriO saldırgan tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri