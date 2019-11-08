Bugünkü
Takvim

Başkan Çimen’e saldırı girişimi

 Belediye Başkanı , dün öğlen H.K. adlı bir kişinin silahlı saldırı girişimine uğradı. Ayaklarına yakın bir yere tüfekle ateş açılan Çimen, yara almadan kurtulmayı başardı. Saldırgan ise kaçtı.

Başkan Çimen’e saldırı girişimi
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, dün öğlen H.K. adlı bir kişinin silahlı saldırı girişimine uğradı. Ayaklarına yakın bir yere tüfekle ateş açılan Çimen, yara almadan kurtulmayı başardı. Saldırgan ise kaçtı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Çimen’e saldırı girişimi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri