Başkan Çimen’e saldırı girişimi

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, dün öğlen H.K. adlı bir kişinin silahlı saldırı girişimine uğradı. Ayaklarına yakın bir yere tüfekle ateş açılan Çimen, yara almadan kurtulmayı başardı. Saldırgan ise kaçtı.
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, dün öğlen H.K. adlı bir kişinin silahlı saldırı girişimine uğradı. Ayaklarına yakın bir yere tüfekle ateş açılan Çimen, yara almadan kurtulmayı başardı. Saldırgan ise kaçtı.
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