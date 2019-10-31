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  • Son Güncelleme: 31.10.2019 17:07

Görev yeri değişen hakim ve savcı isim tam listesi! İşte 307 hakim ve savcının görev yerleri

Son Dakika Haberi: , bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı. HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51’i idari, 256’sı adli yargıdan olmak üzere değiştirildi. Kararname ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na aynı yer Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'da İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir atandı. Hakimler ve savcılar arasında rütbe anlamında bir fark yoktur. Kısaca hakim ve savcı arasındaki fark şu şekildedir; Hakim yargılar, savcı soruşturma ve kovuşturma yapar.

Görev yeri değişen hakim ve savcı isim listesi

Son Dakika Haberi: Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Mazeret Kararnamesini tamamladı. Buna göre 307 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı.

31 EKİM GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51'i idari, 256'sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararname ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na aynı yer Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'da İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.

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