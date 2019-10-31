Görev yeri değişen hakim ve savcı isim tam listesi! İşte 307 hakim ve savcının görev yerleri

Son Dakika Haberi: Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Mazeret Kararnamesini tamamladı. Buna göre 307 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı.

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HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51'i idari, 256'sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararname ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na aynı yer Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'da İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.