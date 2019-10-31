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31 Ekim 2019: 307 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte 31 Ekim görev yeri değişen hakim ve savcılar

Son dakika haberine göre HSK'nın bir süredir üzerinde çalıştığı mazeret kararnamesi tamamlanarak yayınlandı. HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile birlikte 51'i idari, 256'sı adli yargıdan olmak üzere toplam 307 hakim ve savcının görev yeri değişti. İşte 31 Ekim 2019 HSK kararnamesi ile görev yeri değişen hakim ve savcıların tam listesi..

31.10.2019 17:00 - Son Güncelleme: 31.10.2019 17:00
31 Ekim 2019: 307 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte 31 Ekim görev yeri değişen hakim ve savcılar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Mazeret Kararnamesini tamamladı. Buna göre 307 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı.

HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51'i idari, 256'sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararname ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na aynı yer Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'da İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.

31 Ekim 2019: 307 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte 31 Ekim görev yeri değişen hakim ve savcılar

İŞTE 31 EKİM 2019 GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR SIRALI TAM LİSTE

31 Ekim 2019: 307 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte 31 Ekim görev yeri değişen hakim ve savcılar
31 Ekim 2019: 307 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte 31 Ekim görev yeri değişen hakim ve savcılar
31 Ekim 2019: 307 hakim ve savcının görev yeri değişti! İşte 31 Ekim görev yeri değişen hakim ve savcılar
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