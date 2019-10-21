Rum, Ermeni, Süryani, Musevi ve Keldaniler'in liderleri birleşti. Mardin'deki Deyrülzafaran'da ayin düzenledi.
Dini liderler, terörü lanetledi. Barış Pınarı'na destek verdi: Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyoruz. Bütün dualarımız Mehmetçik'le...
Dini liderler, terörü lanetledi. Barış Pınarı'na destek verdi: Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyoruz. Bütün dualarımız Mehmetçik'le...
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