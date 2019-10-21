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Azınlık cemaatlerinden '' için dua

Azımlık cemaatlerin liderleri, tarihi Deyrülzafaran Manastırı’nda bir araya geldi. 'in başarısı için dua etti. Bin 600 yıllık manastır Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahilerle yankılandı.

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