Aydın İncirliova'da 2014'te işten çıkarılan 87 personelin açtığı 1 milyon 46 bin 260 liralık tazminat davasının sonuçlandı. İşçilere 588 bin 284 lira ödendi. Geriye kalan kısmın ödenmemesi üzerine alacaklara karşılık makam aracı için haciz kararı verildi. Belediye ekipleri, makam aracının alınmaması için iş makineleriyle aracın çevresini kapattı. Avukatlar da aracı alamadı.
İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Aracımı vermem" dedi.
GÜVENLİ BÖLGE İÇİN İLERİ ADIM
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), dün Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerin daha ileri adımlarla güçlendirileceği belirtildi. Yenilenen milli güvenlik siyaseti belgesi görüşülerek kabul edildi.
YARGI PAKETİ MECLİS'TE
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketine ilişkin 39 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirtti. Muş, "Teklifi vermeden önce muhalefet partilerini ziyaret ettik, dinledik, onların kanaatlerini de aldık. Toplumun ihtiyaçlarını olabildiğince karşılayacak bir düzenleme hazırladığımız inancındayız" dedi.
FOÇA'DA KARA DENİZ
İzmir Foça'da bir sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu petrol atıkları denizi kapladı. Hemen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. 50 kişilik ekip özel kıyafetli temizleme ekibi, atıkları emdirme ve vakumlama yöntemiyle toplamaya başladı.
ZAP'A HAVA HAREKAT
Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirmeye devam etti. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist de yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi.
FETO'DAN SİSİ'YE ÖVGÜ VE DUA
Darbeci Sisi'nin Mısır'daki kanalı TEN TV, FETÖ elebaşı Gülen ile mülakat yaptı. TEN TV sunucusu El Dihi, Pensilvanya'daki malikanesine giderek yaptığı söyleşide teröristbaşı Gülen'in darbeci Sisi için "muhlis ve halkının çıkarına çalışan biri" şeklinde övgüler dizdiğini açıkladı.
El Dihi, Gülen'in darbeci Sisi'ye dua ettiğini de ifade etti.
O MUHABİRLE TANIŞMAK İSTİYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e gelecek yıl yapılacak seçimlerde rakibi olması beklenen Demokrat Joe Biden'ı soruşturması için baskı yaptığı ortaya çıktı. Ukrayna krizi sebebiyle hakkında azil için yasal süreç başlatılan Trump, iddiaları sızdıran muhbire ilişkin, "Her Amerikalı gibi beni suçlayan kişiyle tanışmayı hak ediyorum" açıklamasını yaptı.
İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Aracımı vermem" dedi.
GÜVENLİ BÖLGE İÇİN İLERİ ADIM
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), dün Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerin daha ileri adımlarla güçlendirileceği belirtildi. Yenilenen milli güvenlik siyaseti belgesi görüşülerek kabul edildi.
YARGI PAKETİ MECLİS'TE
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketine ilişkin 39 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirtti. Muş, "Teklifi vermeden önce muhalefet partilerini ziyaret ettik, dinledik, onların kanaatlerini de aldık. Toplumun ihtiyaçlarını olabildiğince karşılayacak bir düzenleme hazırladığımız inancındayız" dedi.
FOÇA'DA KARA DENİZ
İzmir Foça'da bir sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu petrol atıkları denizi kapladı. Hemen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. 50 kişilik ekip özel kıyafetli temizleme ekibi, atıkları emdirme ve vakumlama yöntemiyle toplamaya başladı.
ZAP'A HAVA HAREKAT
Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirmeye devam etti. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist de yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi.
FETO'DAN SİSİ'YE ÖVGÜ VE DUA
Darbeci Sisi'nin Mısır'daki kanalı TEN TV, FETÖ elebaşı Gülen ile mülakat yaptı. TEN TV sunucusu El Dihi, Pensilvanya'daki malikanesine giderek yaptığı söyleşide teröristbaşı Gülen'in darbeci Sisi için "muhlis ve halkının çıkarına çalışan biri" şeklinde övgüler dizdiğini açıkladı.
El Dihi, Gülen'in darbeci Sisi'ye dua ettiğini de ifade etti.
O MUHABİRLE TANIŞMAK İSTİYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e gelecek yıl yapılacak seçimlerde rakibi olması beklenen Demokrat Joe Biden'ı soruşturması için baskı yaptığı ortaya çıktı. Ukrayna krizi sebebiyle hakkında azil için yasal süreç başlatılan Trump, iddiaları sızdıran muhbire ilişkin, "Her Amerikalı gibi beni suçlayan kişiyle tanışmayı hak ediyorum" açıklamasını yaptı.
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