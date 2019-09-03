Kocaeli'de Tuncer Ustael kendini "Cinci" diye tanıttı. Emine Palu ile nikah kıydı. Cinayet, tecavüz ve aile fertlerine işkence etmekle suçlandı.
Tüm aile tutuklandı. Cani adam ve çetesiyle ilgili Adli Tıp raporunu ise Müge Anlı ilk kez ATV'de açıkladı: Hepsinin akıl sağlığı yerinde!
PALU RAPORU
Palu ailesi, Türkiye'yi sarstı. Kocaeli'de yaşayan Palu ailesine damat olarak giren Tuncer Ustael, kendisini 'cinci hoca' diye tanıttı. Tüm aileyi korkutup istediğini yaptırdı. Kendisine inanmayan bacanağı Ahmet Tahnal'ı kayınbiraderi İsa'ya öldürten cani damat, vahşette sınır tanımadı. Baldızı Meryem ve onun kızı Melike'ye tecavüz edip günlerce aç bıraktı.
RAPORA İTİRAZ ETTİLER
Ustael, 11 yıl önce öldürdüğü anne-kızı, korkuttuğu aile üyeleriyle gömüp, Palu ailesinin tüm mal varlığını üzerine yaptı. Vahşet zinciri ise Palu Ailesi'nin Müge Anlı'nın programına çıkmasıyla ortaya çıktı. Meryem'in annesi Havva, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Palu ile Ustael ve eşi Emine tutuklandı. Türkiye'yi sarsan Palu ailesi cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün yeni sezona başladı. Anlı, Adli Tıp raporunu açıkladı. Raporda, Palu ailesinin akıl sağlığı ile ilgili bir sorun bulunmadığı vurgulandı. Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak ise rapora itiraz ettiklerini açıkladı.
Tuncer Ustael, kendisini 'cinci hoca' diye tanıttı. Damadı olduğu Palu Ailesi'ni korkutup her dediğini yaptırdı. 3 cinayet, tecavüz ve işkenceyle suçlandı. Vahşet zinciri ise Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklandı. Müge Anlı ise dün Adli Tıp Raporu'nu açıkladı: Ailenin akıl sağlığı yerinde...
Bayrak, "Palu ailesinin akıl sağlığı yerinde değil" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.