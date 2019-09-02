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  • Son Güncelleme: 02.09.2019 10:03

canlı yayınında Palu ailesi son dakika gelişmesi! 2 Eylül Atv canlı izle!

ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Palu ailesi gelişmesi! Hafta içi her gün saat 10:00'da Atv ekranlarında yayınlanan, birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, yeni sezona Palu ailesiyle ilgili son dakika gelişmeleriyle başlıyor. Türkiye'yi derinden sarsan Palu ailesi ve Ecrin bebekle ilgili yeni sezonda neler aktarılıyor merak ediyorsanız, 2 Eylül Atv canlı yayınını izleyebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Türkiye'yi derinden sarsan Palu ailesi ve Ecrin bebek olayıyla ilgili merak edilen her şey, 2 Eylül canlı yayınında son dakika gelişmesi olarak aktarılıyor. Sürpriz gelişmeler, vahşi olaylar, hepsi ve daha fazlası için 2 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv canlı yayınını izleyebilir, tüm gelişmeler için takvim.com.tr'yi takipte kalabilirsiniz!

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