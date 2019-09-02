ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Türkiye'yi derinden sarsan Palu ailesi ve Ecrin bebek olayıyla ilgili merak edilen her şey, 2 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi olarak aktarılıyor. Sürpriz gelişmeler, vahşi olaylar, hepsi ve daha fazlası için 2 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv canlı yayınını izleyebilir, tüm gelişmeler için takvim.com.tr'yi takipte kalabilirsiniz!